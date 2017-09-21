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MİT'ten nefes kesen sınır ötesi operasyonu 3 PYD'li terörist böyle getirildi !

PYD’den kaçıp teslim olmak isteyen 3 kadın terörist MİT ve polis işbirliğindeki operasyonla Kilis'e getirildi.İşte o operasyonun ayrıntıları ...

21 Eylül 2017 Perşembe 12:22
MİT'ten nefes kesen sınır ötesi operasyonu 3 PYD'li terörist böyle getirildi !

Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda, PYD kontrolünde ve Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Halep’in Şeyh Maksud bölgesinde bulunan M.Y., H.M. ve T.B. isimli kadın teröristlerin örgütten kopup teslim olmak istediklerini belirledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) ile birlikte hareket eden ekipler, kadın teröristler ile hemen iletişime geçerek teslim olmaları durumunda kendilerini sınıra kadar ulaştırabileceklerini iletti. Örgüt yöneticilerinin teslim olanlara Türkiye’de sürekli işkence edildiğini anlattıklarını belirten 3 kadın, bu nedenle korktuklarını söyledi.

‘HUKUK KURALLARI İÇİNDE YARGILANACAKSINIZ’

Bunun üzerine kadın teröristlere teslim olmaları durumunda, hukuk kuralları içinde yargılanacakları ve Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanabilecekleri iletildi. Ekiplerle yapılan görüşmelerden sonra kadınlar, terör örgütünden kaçıp teslim olmaya karar verdi. Kadın teröristlerin verdiği karar sonrasında MİT ve Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri. 1 hafta sürecek müthiş kaçış planını hazırladı. M.Y., H.M. ve T.B. isimli kadın teröristler, irtibata geçilen bazı yerel güçlerin yardımı ile önce PYD/YPG’nin kontrolündeki Halep’in Şeyh Maksud bölgesinden çıkarıldı. Kadın teröristler daha sonra, Halep’in kuzeyindeki Esad rejimi ve muhalif grupların kortrolündeki bazı köylerden geçirildi. Kaçış planı boyunca MİT tarafından adım adım izlenen kadınlar, ÖSO’nun elinde bulunan Azez’e götürüldü. Buradan da Kilis sınırına getirilen 3 kadın terörist, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

‘PİŞMANIZ’

Teslim olduktan sonra örgüte katıldıkları için çok pişman olduklarını ifade eden kadın teröristler, yaklaşık 4 yıldan beri Suriye’de olduklarını kaydetti. Örgüt içinde çok kişinin teslim olmak istediğini ifadelerinde belirten kadınlar, örgütten kaçmak isteyen kişilerin “Size işkence yaparlar” yalanı ile korkutulduklarını vurguladı. Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yaralanmak istediklerini söyleyen kadın teröristlerin, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilecekleri bildirildi.

PARSA DAĞI’NDAN DA 2 TERÖRİST ALINDI

3 Kadın teröristi yaptıkları kaçış planı ile Halep’ten sınıra kadar getirip teslim olmalarını sağlayan MİT ve Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Türkiye- Suriye sınırında bulunan ve PYD/YPG’nin kontrolündeki Parsa Dağı’nda teslim olmak isteyen 2 teröristi de aynı şekilde Türkiye’ye getirdikleri belirtildi. 5 yıldan beri terör örgütünde bulundukları öğrenilen teröristlerin pişman olduklarını söyledikleri bildirildi.

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