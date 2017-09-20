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Miras tartışmasına girdiği eşini bıçaklayarak öldürdü !

74 yaşındaki Hüseyin Bilgi ile eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi eski eşlerinden olan çocukları arasında miras paylaştırması yaparken tartışmaya tutuştu.Tartışma sonrası 74 yaşındaki Hüseyin Bilgi eşini bıçaklayarak öldürdü.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:14
Miras tartışmasına girdiği eşini bıçaklayarak öldürdü !

Olay, saat 10.30 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak’ta Bilgi çiftinin oturduğu evde meydana geldi. İlk iki eşi ölen Hüseyin Bilgi, 5 yıl önce Hüsniye Bilgi ile 3’üncü evliliğini yaptı. İlk iki eşinden toplam 3 çocuğu olan Hüseyin Bilgi, ilk eşinden 3 çocuğu olan  Hüsniye Bilgi ile miras konusunda tartıştı. Mirasın çocuklara paylaştırılmasında anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen çiftin bağırma sesini duyan komşuları polisi aradı.

Eve gelen polis ekipleri Hüsniye Bilgi’yi yerde kanlar içinde buldu. Vücudunda 6 bıçak izi saptanan Hüsniye Bilgi, evde hayatını kaybetti. Kadının cesedi, polisin evde yaptığı incelemeden sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Bilgi, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Hüseyin Bilgi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Bilgi, hastaneden çıkarken gazetecilerin “Eşinizi neden öldürdünüz?” sorusuna, “Çocuklarına sor” cevabı verdi. Bilgi, işlemler için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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