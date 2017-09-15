Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108146
ALTIN
146.587
DOLAR
3.4320
STERLİN
4.6457
EURO
4.0974
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü,...
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
Boşanma davasından önce buluşalım dedi,...
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te geçici iş için uzun...
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Korucunun cenazesinde teröre tepki!
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla...

Minübüste yaşayan ailenin serveti dudak uçuklattı !

Bursa İnegöl'de Kurban Bayramı arifesinde çıkan yangın sonucu evleri yanan ve minübüste yaşamak zorunda kalan 4 kişilik ailenin serveti dudak uçuklattı.

15 Eylül 2017 Cuma 11:38
Minübüste yaşayan ailenin serveti dudak uçuklattı !

Bursa’nın İnegöl ilçesi'ne bağlı Soğukdere Mahallesi'nde Kurban Bayramı arifesinde çıkan yangında evlerinin yanması ile sokakta kalan ve minibüste yaşamını sürdüren 4 kişilik ailenin mal varlığı dudak uçuklattı.

İnegöl İlçesi Soğukdere Mahallesi'nde  Remziye ve Cavit Bali çiftinin oturdukları ahşap ev, geçen Kurban Bayramı arife günü çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Baktıkları 10 koyundan başka hiçbir gelirleri olmadığını söyleyen 2 çocuklu aile sokakta yatmaya başladı. Bali Ailesi'nin yaşadıklarına üzülen Maden Köyü'nde oturan bir kişi, hurda olan minibüsünü ev olarak kullanmaları için onlara verdi. Bali çifti, komşularından aldıkları yorgan ve yatak ile bu minibüse yerleşip çocukları 17 yaşındaki Yücel ve 8 yaşındaki Alperen Bali ile burada yaşamaya başladı.

ARAZİ, BAHÇE, EV, 3 OTOMOBİL, TRAKTÖR VE KOYUN SÜRÜSÜ

Bali Ailesi'nin yaşadıklarının basında yer almasından sonra Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün talimatı ile minibüste yaşayan aileye yardım edilmesi için İnegöl Kaymakamlığınca araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonunda ailenin 2015 model bir traktör, 3  otomobil, 50 dönüm arazi, meyve bahçeleri, 60 küçükbaş hayvan ve İnegöl merkezde bir eve sahip olduğu ortaya çıktı. Ailenin bu mal varlığı nedeniyle, devletin sosyal ve yardım kuruluşlarının yardım etme kriterlerine uymadığı bildirildi. Aile kendilerine ail mal varlıklarının olduğunu fakat bunları borçla aldıklarını söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Boşanma davası açan eşine 4 el kurşun sıktı !
Boşanma davası açan eşine 4 el kurşun sıktı !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu 'gözaltı kararı' ile ilgili sert açıklamalarda bulundu !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu 'gözaltı kararı' ile ilgili sert açıklamalarda bulundu !
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
HDP’li Aysel Tuğluk'tan 'cenaze' tepkisi !
HDP’li Aysel Tuğluk'tan 'cenaze' tepkisi !
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Hakkari Yüksekova'da el yapımı bomba son anda farkedildi !
Hakkari Yüksekova'da el yapımı bomba son anda farkedildi !
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim