Minik öğrencilerden duygulandıran hareket ! Atatürk büstüne şemsiye tuttular

Edirne'nin bir köy okulunda bugün çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.Şehit Cem Havale İlkokulu öğrenciler minik yaşlarına rağmen yaptıkları bu davranışla büyük beğeni topladılar.

Yağmurlu havaya aldırış etmeden tenefüse çıkan kendi küçük yüreği büyük 3 kız öğrenci bahçeye çıkar çıkmaz Atatürk büstüne doğru koştu.Ellerindeki şemsiyeyle Atatürk Büssü'nün ıslanmasını engelleyen öğrenciler daha sonra da çok anlamlı ve duygusal açıklamalarda bulundu.Öğrencilerin 7 yaşındaki Damla İnceoğlu, aynı yaştaki Dilay Büyükpiliç ile 8 yaşındaki Öykü Cam olduğu öğrenildi.

Öğrencilerden Dilay Büyükpiliç " Atatürk'ü yağmurdan korumak için yanına gittik , biz biraz ıslandık ama olsun O ıslanmadı ." dedi.