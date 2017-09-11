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Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 14 yaralı var

Çorum'un Osmancık İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:05
Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 14 yaralı var

Çorum, Osmancık Karaköy mevkiinde meydana gelen kazada, Ersin Lale yönetimindeki 34 YC 7030 plakalı minibüs, Karaköy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Mehmet Zorgül olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Ersin Lale ile birlikte yolcular Barış Şimşek, Aytül Şimşek, Zöhre Buğa, Hüseyin Buğa, Muzaffer Zorgül, Gülhan Zorgül, Sercan Doğan, Hanım Doğan, Şahin Doğan, İpek Döşlü, Canan Danış, Ergül Danış ve Murat Uzun yaralandı.Yaralı 14 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 11.09.2017 15:09
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