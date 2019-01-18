Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hazırlanan kamu spotu
Haber: ANKARA, ()
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hazırlanan kamu spotu Haber: ANKARA, ()
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hazırlanan kamu spotu
Haber: ANKARA, ()