Milli Savunma Bakanlığı: Afrin'de teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev Türk Silahlı Kuvetleri unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×