Milli Savunma Bakanlığı: 1 haftada 84 terörist etkisiz hale getirildi



Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, 14-20 Aralık 2018 tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Tunceli’de yürütülen orta çaplı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyonlarda; yurt içinde ve dışında 84 terörist etkisiz hale getirilmiş, 8 piyade tüfeği, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 tanksavar silahı, 1 doçka uçaksavar makinalı tüfek, 1 makinalı tabanca, 1 AT-4 tanksavar füze, 8 bin 972 muhtelif hafif silah mühimmatı, 220 doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet 120 milemetrelik havan mühimmatı, 7 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 2 adet anti personel mayını, 2 adet anti tank mayını, 55 adet tanksavar roketi, 41 adet el bombası, 23 adet muhtelif telsiz ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 517 kilogram amonyum nitrat, 36,5 kilogram patlayıcı madde, 4 kilogram tahrip kalıbı, 280 adet fünye, 143 adet LPG tüp ele geçirilmiş ve 37 adet el yapımı patlayıcı madde imha edilmiştir."

'ÖRGÜTÜN EYLEM KABİLİYETİ KISITLANMIŞTIR'

Açıklamada ayrıca teröristler tarafından kullanılan 61 adet silah mevzii, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği, 1 askerin ise yaralandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Hudut güvenliği, alınan tedbirler arttırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 100 gram kubar esrar, 349 paket kaçak sigara ve 33 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır."

'2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINDA'

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekâta vurgu yapılarak, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

"Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

'4 BİN 608 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

İdlib bölgesinde Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilirken,

Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında göreve başlayan yerel kolluk kuvvetlerinin de faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada "TSK birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 294 adet mayın ve 1667 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. TSK, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu TSK Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır" denildi.

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()