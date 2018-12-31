Milli Piyango İdaresi'nden yılbaşı çekilişi açıklaması (3)

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.

