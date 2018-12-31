1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi'nden yılbaşı çekilişi açıklaması (3)
1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177,...
1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR
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