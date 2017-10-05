Milletvekillerine meclis önünde polis müdahalesi!

Kadın Platformu üyeleri, müftülere nikah yetkisi veren ve kamu oyu tarafından tepki çeken yasa tasarısı hakkında milletvekilleri ile görüşmek istedi. Sabah saatlerinde meclis önüne gelen ve burada tasarı hakkında görüşme yapmak isteyen platform üyesi kadınların meclise girmesine izin verilmedi.

Bunun üzerine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Nefi Kara ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker konuyla ilgili açıklama yaparken polis, milletvekilleri ve Ankara Kadın Platformu Üyelerine müdahale etti. Milletvekilleri ile polisler arasında arbede yaşandı.