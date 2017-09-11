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Milletvekili Nabi Avcı, Cumhuriyet Gazete'si davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ak Parti Eskişehir Milletvekili eski bakanlardan Nabi Avcı, Cumhuriyet Gazete'si davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

11 Eylül 2017 Pazartesi 14:21
Milletvekili Nabi Avcı, Cumhuriyet Gazete'si davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ak Parti Eskişehir Milletvekili eski bakanlardan Nabi Avcı, Tuzla Piyade Okulu'nda darbe öncesi ve sırasındaki FETÖ faaliyetlere ilişkin davayı takip etti. Silivri'de bugün Cumhuriyet Gazetesi davasıyla aynı anda görülen duruşmayı izleyen Avcı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'Mahkeme hepsini değerlendirecek.'

FETÖ davasıyla ilgili konuşan Avcı, “Aslında bu savunmaların metin çözümlemesi yapıldığı zaman nasıl bir örgütsel paylaşım olduğu da açıkça görülebilir. Ama bu metin çözümlemesini yapmak tabi ki mahkemenin işi değil ben ilgili kamuoyunun da bu konularda duyarlılığını uyandırmak adına da söylüyorum. Tuzla Piyade okulu davası da diğer davalar gibi, diğer davalarda kullanılan argümanlar gibi 'o gece bir terör saldırısı olacağı bilgisi geldi, biz de depodan silahları aldık sivil araçlara bindik, yola çıktık, hiç telefonlarımızı açmadık, internete bakmadık, bir terör saldırısı olduğu üzerine harekete geçtik ama bu terör saldırısının mahiyeti neymiş, kim yapmış, bu konularda bilgi almak için dahi telefonlarımızı açmadık' gibi bir mantık üzerinden yürüyor. Neticede mahkeme hepsini değerlendirecek" diye konuştu.

'Cumhuriyet Gazetesi davasında hassasiyet gösterildi.'

Nabi Avcı Cumhuriyet Gazetesi davasının sorulması üzerine ise, “Cumhuriyet Gazetesi davası ile bu davayı çok fazla birlikte anmak bana doğru gelmiyor. Zaten bu konuyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi ve gazetecilerle ilgili davalar konusunda da ben Kültür ve Turizm Bakalığı'nın bütçe görüşmelerinde geçen yıl TBMM'de bu konuyla ilgili görüşlerimi net bir şekilde ifade etmiştim. Gazetecilerle ilgili davanın terör olaylarına ve kalkışmaya karışmış  kişilerle karıştırılmasını terör örgütü çok istiyor. O bakımdan buna da zemin hazırlamamak gerekir. Gazetecilerle ilgili davalarda da bütün gazeteciler, yazarlar için söylüyorum; tutukluluk zorunluluğu olmayan davalarda mahkemelerin bunu dikkate alması gerektiğini ve aldığını da görüyorum. Bir önceki Cumhuriyet Gazetesi davasında bu hassasiyetin gösterildiğini, bundan sonra da aynı şekilde bu hassasiyetle bu davaların yürütülmesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz. Çünkü terör örgütünün bir amacı da kendileri ile doğrudan ilgisi olmayan bir takım davaları bile kendilerinin sözde mağduriyetleri adına istismar etmeye kalkışmalarıdır. Buna fırsat vermemek gerekir. Dolayısıyla gazetecilerle ilgili davanın da bu ilkeler çerçevesinde ve onlarla ilgili tutukluluk kararlarının bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bugün söylüyor değiliz" şeklined konuştu.

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