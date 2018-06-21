'Millet İttifakı^Tutum Belgesi' açıklandı

ANKARA, () – CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın Tutum Belgesi açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özdemir, 'Millet İttifakı Tutum Belgesi'ni açıklamak üzere kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi. 4 siyasi parti adına Tutum Belgesi'ni açıklayan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özdemir, şunları söyledi:

“Millet İttifakı, ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda büyük bir uyum içindedir. Bu çerçevede Millet İttifakı'nın bizatihi varlığı ülkemizde oluşturulmaya çalışılan toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı önemli ölçüde azaltmış, her türlü provokatif tutumlara rağmen insanımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına ciddi anlamda katkı sunmuştur. Millet İttifakı, ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda 24 Haziran 2018 seçimlerinde aziz milletimizin ‘Millet İttifakına’ ve ‘Millet İttifakı’nı’ oluşturan siyasi partilerimizin cumhurbaşkanı adaylarına göstereceği teveccüh ile elde edilecek meclis çoğunluğumuz ve seçilecek cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin ’Kuvvetler Ayrılığı’ ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa etme, bu inşa sürecinde cumhurbaşkanlığı yetkilerinin, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama amacındadır. "



Özdemir, açıklamanın devamında ise şunları söyledi:



"OHAL’i derhal kaldırma, terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele, kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin, güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması, başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme ilkelerini hayata geçirme kararlılığındadır."

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