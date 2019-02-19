Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (3)



İŞÇİLERDEN ŞÜKRÜ OTLAK, TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalarak ölen işçilerden evli ve 2 kız çocuğu babası 42 yaşındaki Şükrü Otlak, bugün, yaşadığı kırsal Kırcağız Mahallesi'nde toprağa verildi. Şükrü Otlak, evinin önünden helallik alındıktan sonra köydeki camide öğle vakti beklenmeden kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Baskanı CHP'li Osman Gürün, CHP milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Milas Kaymakamı Eren Arslan, mahalle sakinleri ve yakınları katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / MİLAS (Muğla), )

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