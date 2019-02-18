Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (3)



VALİ CİVELEK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde izlemeye başladı. Yaşanınlarla ilgili 'ya bilgi veren Vali Civelek, "Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 1 kişi yaralı hastaneye sevk edildi. Ama 500- 600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer 3 işçinin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor" dedi.

VALİ'DEN GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

MİLAS (Muğla), )