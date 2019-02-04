MİDİLLİ ADASI YAPILAN ETKİNLİKLE TANITILDI

Murat DELİKLİTAŞ-İbrahim MAŞE-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'DA, 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) katılımcıları arasında yer alan, Yunanistan'ın en önemli turizm merkezlerinden olan Midilli Adası için, tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Maslak Elgiz Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Elgiz Müzesi'nin kurucularından Sevda Elgiz, davetlilere şimdiki adı 'Lesvos' olan Midilli Adası hakkında bilgiler verdi. Elgiz, “Osmanlı zamanında Midilli Adası denmiş. Ama esas adı, bugünlerde denilen adı Lesvos Adası. Çok bereketli toprakları, ormanları, yeşillikleriyle zümrüt ada denirmiş oraya. Lezzetli meyveleri ve sebzeleri saraya gittiği için de oraya bizde, Midilli'ye karşı duyduğumuz sıcaklık, sarayın bahçesi denirmiş. Midilli'ye karşı duyduğumuz sıcaklık, sevgi karşılıksız kalmadı, ada yönetimi de bizi fahri kültür elçisi olarak atadı" diye konuştu.

Midilli Adası Belediyesi Kültür ve Turizmden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kostas Astirakakis ise, tanıtım etkinliğine gösterilen ilgiye teşekkür ederek “Biz ada sakinleri olarak size canı gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Midilli'nin güzel bir ada olduğunu belirterek Midilli ile ilgili bir etkinliğin düzenlenmesinin hoşuna gittiğini söyledi.

Şarkıcı Vassiliki Papageorgiou'nun sahne aldığı etkinlikte ayrıca davetlilere, ödüllü şef George Saxionis'in hazırladığı yemekler sunuldu.



MİDİLLİ'NİN ADI LESVOS OLDU

Bugünkü adı ile "Lesvos", Osmanlı hâkimiyetinde yönetildiği dönemden beri Türkler tarafından "Midilli Adası" olarak bilinir. Ayvalık'ın karşısında konumlanan Midilli adası, Yunanistan'ın 3. büyük adası ve ünlü kadın şair Sappho'nun ülkesidir. Sappho'nun yanı sıra Namık Kemal, Barbaros Hayrettin Paşa gibi tarihe mal olmuş birçok kişiye de ev sahipliği yapmıştır. 1462 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçen Midilli Adası, Birinci Balkan Savaşı'na kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Bu 450 yıllık yönetim süresince Midilli'de sayısız Osmanlı eseri inşa edilmiştir. Adanın çeşitli bölgelerinde birçok Osmanlı camisi, hamamı, çeşmeler ve medreselere rastlanır.



Görüntü Dökümü:

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-Revna Demirören'nin davetlilerle sohbeti

-Müzeden detaylar

-Patrik Bartholomeos'un gelişi

-Sahne konuşmaları

-Yunan şef ve yemeklerden detaylar

-İlber Ortaylı röportaj

-Orkestra detayları

