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Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

19 Eylül 2017 Salı 14:47
Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!

Ayvalık'ın Badavut sahilinden bu sabah lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru yola çıkan bir grup kaçak, Sarımsaklı Plajları açıklarında devriye yürüten TC-8 Nolu sahil güvenlik botunca fark edildi. Müdahale eden ekipler, bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 72 Suriyeliyi yakaladı. Yakalanan kaçaklar, Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklara, yiyecek, içecek ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. Kaçakların, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilmek üzere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 19.09.2017 14:49
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