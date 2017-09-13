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MHP'de yaprak dökümü: 300 kişi daha istifa etti

Afyonkarahisar'da, eski bakan, eski milletvekili ve eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 300 kişi, Meral Akşener'in kuracağı partiye destek vermek için istifa etti.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:25
MHP'de yaprak dökümü: 300 kişi daha istifa etti

Afyonkarahisar'da MHP'den istifa kararı alan grup, kent merkezindeki bir kongre salonunda toplandı. Grup adına konuşan eski il başkanı Alper Yağcı, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kurma çalışmaları içerisinde olduğu partiye destek vermek için istifa ettiklerini söyledi.

'Yüreğimiz buruk, inancımız tam!'

MHP içinde demokratik haklarını kullanarak kongre yapılmasını istediklerini ancak bu talebin keyfi olarak reddedildiğini savunan Yağcı, istifa edenlerin sayısını 300 olarak açıklarken şöyle dedi:

"Türk milliyetçilerinin parlamenter sistemden yana tavır ortaya koyarak referandum sürecinde vermiş olduğu demokrasi mücadelesi milletimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. Bu sebeple yeni bir oluşumu milletimiz istemiş ve yeni partiyi milletimiz kurma arzusu içine girmiştir. MHP'de siyaset yapan Türk İslam davasına ömrünü adamış insanlar olarak yüreğimiz buruk ama doğru olduğuna inancımız tam olarak Sayın Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partiye katılmak üzere MHP'den istifa ediyoruz."

'Ülkücülüğümüz kimse yargılayamaz!'

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan, MHP'den ayrılış sebeplerini anlattı. Akcan, şöyle konuştu:

"Ülkücü hareketin siyasi otağı bildiğimiz, demokratik bir anlayış içerisinde yönetildiğini, yönetilmesi gerektiğini beklediğimiz MHP'de son dönemlerde bunu göremediğimizden ve önümüzün kesilmesinden dolayı yeni bir arayış içerisine girmek zorunda kaldık. Hepimiz ülkücüyüz, milliyetçiyiz. Hiçkimse bizim ülkücülüğümüzü yargılayamaz, tartamaz. Bu anlayış içerisinde siyaset hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Son Güncelleme: 13.09.2017 16:33
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