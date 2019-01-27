MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ İSTANBUL'DA PARTİLİLERLE BULUŞTU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK, İSTANBUL()

MHP Lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da, il başkanlığının organize ettiği akşam yemeğinde partililerle biraya geldi. Burada partililere seslenen Bahçeli, "İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık. Bildiğiniz gibi, Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'de partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil eden değerli dava arkadaşlarım belediye başkan adayı olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzuruna çıkmışlardır. Kalan 36 ilçede ise AK Partili isimler belediye başkan adayı olarak gösterilmişlerdir. Ancak 39 ilçenin tamamında belediye başkan adayı olan kardeşlerimiz aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adaylarıdır. Ayrımız gayrımız yoktur. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da Sayın Binali Yıldırım'dır. "dedi.

Akşam saatlerinde partisinin il binasından ayrılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 18.00'de İstanbul İl Teşkilatı'nın organize ettiği akşam yemeği için Yeşilköy'de bulunan otele geldi. Bahçeli'ye çok sayıda MHP İstanbul Milletvekili ve il yöneticileri de eşlik etti. Burada partililere seslenen MHP Lideri, "İstanbul, bugünkü toplumsal dokusu ile ülkemizin bütününü temsil eden büyük bir kaynaşmanın eseridir. İstanbul, Türkiye'nin özetidir, özelidir, özgüvenidir. Ev ev, semt semt, sokak sokak, mahalle mahalle asırların olgunluğunu, milletimizin sahip olduğu bütün zenginlikleri ihtişamında buluşturan bir dünya kentidir. Burada aşacağımız her siyasi engel, ulaşacağımız her siyasal zemin, vatan sathında karşımıza çıkan bütün zorlukları aşmada bize heyecan verecektir. Bunun için göreviniz ağırdır, büyüktür, tarihidir." dedi.



“CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL'DA ÖNE ÇIKMALIDIR"

Cumhur İttifakı'nın başarısının, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı olduğunu söyleyen Bahçeli, "İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık. Bildiğiniz gibi, Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'de partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil eden değerli dava arkadaşlarım belediye başkan adayı olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzuruna çıkmışlardır. Kalan 36 ilçede ise AK Partili isimler belediye başkan adayı olarak gösterilmişlerdir. Ancak 39 ilçenin tamamında belediye başkan adayı olan kardeşlerimiz aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adaylarıdır. Ayrımız gayrımız yoktur. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da Sayın Binali Yıldırım'dır. Milliyetçi Hareket Partisi hem Maltepe'de, hem Beşiktaş'ta, hem de Silivri'de belediye başkanlıklarını kazanmak için mücadele halindedir. Artık İstanbul'da bir belediyemiz olsun, artık İstanbul'a yerel düzeyde doğrudan bir hizmetimiz dokunsun. Beklentimiz budur, arayışımız buna yöneliktir. Bunun yanında diğer ilçelerde de Cumhur İttifakı'nın AK Partili belediye başkan adaylarının seçilmesi hususunda bütün samimiyet ve gayretimizle çalışacağız, kendi adaylarımız için ne yapıyorsak onlar için de aynısını yapacağız. Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinde mutlaka etkili olmalıyız, temsil kapasitemiz güçlü olmalıdır. Cumhur İttifakı İstanbul'da öne çıkmalıdır. İstanbul'un kronik sorunları kökünden çözülmelidir. Cumhur İttifakı'yla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'a mührünü vurmalıdır. Şayet İstanbul zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır. Çünkü; Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur. Zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasına şu şekilde devam etti:

Milli beka için Cumhur İttifakı'nın Mahalli İdareler Seçimleri'nde de varlığına kanaat getirdik, ona göre siyasetimizi ve stratejimizi tayin ettik. Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Seçimlerinden aldığı sonucun 31 Mart Seçimlerinde tahkimini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak değerlendirdik. 31 Mart 2019'da herhangi bir yol kazasının pek çok badireye yol açacağını öngördük. Bu maksatla dört ayaklı stratejimize uygun olacak şekilde iki ana siyasi hedefimizi belirledik ve paylaştık. Birinci ana siyasi hedefimiz, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart 2019'dan güçlenerek çıkması, buna uygun mahalli idareler yönetiminin demokratik kazanımlarla tesisidir. Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma emelini bozguna uğratmak, kriz ve kaos çıkarma çabalarını püskürtmek gayemizdir, gayretimizin temelidir. İkinci ana siyasi hedefimiz, milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafı, aynı zamanda küresel tahrik ve dayatmalara karşı uyanık olmak, dir olmak, sağlam duruş göstermektir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye'nin yeni bir tarih yazmasını arzuluyoruz.

30 büyükşehir belediye başkanlığının tamamında ve bunların alt belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına riayet edecek şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleriyle 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerindeki oy dağılımlarını dikkate alıp siyasi irademizi netleştirdik. Partimizin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediye yönetimleri ve ilçe belediyelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi aday çıkarmadı. Hatta 30 Mart 2014'e göre söyleyecek olursak, partimizin yönetimi altında olmayan bazı yerlerde AK Parti yine aday göstermedi. Bunun yanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediyeleriyle bunların ilçe belediyelerinde de biz Cumhur İttifakı'na uygun olacak şekilde adaylarımızı çıkarmadık.



“PARTİMİZİN ADAY ÇIKARMADIĞI YERLERDE CUMHUR İTTİFAKININ ADAYLARI İÇİN ÇALIŞINIZ"

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın gereği neyse onu yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Siyasetimizi gölgeleyecek hiçbir ilişki ağının içinde olmadık. Birkaç daha belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik, boyun eğmedik, aman demedik, beka ağırlıklı siyasetimizden taviz vermedik. Sizlerden bilhassa bekliyorum ki, sağlam duruşumuzu, berrak düşüncelerimizi, isabetli değerlendirmelerimizi İstanbul'daki her insanımızla paylaşınız. Partimizin aday çıkarmadığı her yerde, hem Cumhur İttifakı'nın adayları için çalışınız, hem de belediye meclislerine daha fazla arkadaşımızın seçilmesi için elinizden gelen çabayı gösteriniz." İfadelerini de kullandı.

“15 TEMMUZ FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜNE TİYATRO DİYEN KRİPTO İŞBİRLİKÇİLER BEKA SORUNUNU GÖREMEZLER"

Konuşmasında CHP'yi de eleştiren MHP Lideri, “CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. HDP'yle gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum görenler bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir? Biz hem beka deriz, hem de zekâmızla bahtiyarlık duyarız. Biliriz ki, malum isimlere zekâmızın sadakasını versek ömür boyu kendilerini alim, arif, ilim kutbu zannederler. Bunlar bekayı bilmeseler de zeka sorunları olmadığı kanaatimdeyim. Allah herkese nasibine göre az ya da çok bir zeka vermiştir. Ancak bunlarda vatana sadakat sorunu vardır, devlete bağlılık sorunu vardır, bayrağa sevgi sorunu vardır, demokrasiye muhabbet sorunu vardır, millete aidiyet sorunu ise had safhadadır. Terör bir beka sorunudur, teröristlere cici çocuk muamelesi yapanlar beka sorununu anlamazlar. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tiyatro diyen kripto işbirlikçiler beka sorununu göremezler. Fırat'ın doğusuna girilmesin diyen, Zeytindalı Harekatı'nı hazım zorluğu çeken çürümüşlere göre beka sorunu vehimden ibarettir." şeklinde konuştu.



“TRUMP'IN MADURO'YA DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Konuşmasında Venezuela'daki olaylara da değinen Bahçeli, “Venezuela tüyler ürpertici, feci olayları görüyorsunuz. Tüm dünya bu ülkeye kilitlenmiş durumdadır. ABD Başkanı Trump seçilmiş bir devlet başkanını yayımladığı Twitter mesajıyla devirmeye kalkışmıştır. Bu haydutluktur, darbeciliktir, despotluktur, kanunsuzluktur, hüsran verici bir ilkelliktir. Maalesef demokrasi ve özgürlük savunucusu pek çok ülke sosyal medyadan verilen darbe çağrısına destek vermiştir. Küresel vicdan sınıfta kalmıştır. Demokrasi ağır bir yara almıştır. Uluslararası hukuk yırtılıp atılmıştır. Uluslararası düzen mahvın eşiğindedir. Birleşmiş Milletler zalimlerin yanında saf tutmuştur. Maduro'ya yapılan alçak girişim bundan sonra başka ülkeler için emsal teşkil edebilecektir. Trump yarın sabah kalktığında, canını sıkan, asabını bozan, sinirlerini oynatan bir devlet ya da hükümet başkanıyla ilgili yeni bir açıklama yaparsa dünyanın akıbeti ne olacaktır? Veya ABD'deki bir muhalefet lideri geçici başkan olarak herhangi bir ülke ya da ülkeler tarafından tanınır ve ilanı yapılırsa insanlığın nerelere doğru savrulacağını düşünen, hesap eden var mıdır? Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum. Ve de Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Zalimlere direnmek haktan, hakikaten yana olmak demektir. Maduro'nun teslim olmaması, boyun eğmemesi, emperyalizmin esaretine girmemesi dileğimdir." dedi.



“ÖZELLİKLE MALTEPE, BEŞİKTAŞ VE SİLİVRİ'Yİ SİZLERDEN BAHANESİZ İSTİYORUM"

Bahçeli konuşmasının son bölümünde ise, “Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son burcudur. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin birlik, refah, huzur ve kalkınma yolunda son umududur. Milliyetçi Hareket Partisi asla teslim olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar mücadele edecektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza, 39 ilçedeki belediye başkan adaylarımıza üstün başarılar diliyorum. Özellikle Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'yi sizlerden bahanesiz istiyorum." ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü

------------------------

-Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

-Bahçeli ve protokol üyeleri

-Salondan genel ve detaylar

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması



