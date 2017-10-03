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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Musul ve Kerkük açıklaması ! 82 Kerkük , 83 Musul ...

MHP Lideri Devlet Bahçeli , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.İşte Devlet Bahçeli'nin o açıklamaları ...

03 Ekim 2017 Salı 11:17
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Musul ve Kerkük açıklaması ! 82 Kerkük , 83 Musul ...

TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli ; "Misak-ı Milli uyandığında 81 Düzce'den sonra, 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır" dedi.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli çok sert açıklamalarda bulundu.

İşte Devlet Bahçeli'nin o açıklamaları ;

*Türk Milleti'ne parmak sallayan varsa o parmağı koluyla birlikte gövdesine kadar kırarız .

Musut Barzani hakkında da sert açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli ; " Bir aşiret lideri (IKBY lideri Mesud Barzani) çıkıp haddini hududunu aşarak bağımsızlıktan bahsedebilmektedir. Bağımsızlık 16 yaşından beri hayaliymiş sonunda ölüm de olsa hazırmış. Hayal peşinde koşan Peşmerge başı kabusla tanışacak ısrar ve inadı sürerse belasını muhakkak bulacak." dedi.

Son Güncelleme: 03.10.2017 11:39
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