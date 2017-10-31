MHP Lİderi Devlet Bahçeli'den İYİ Parti açıklamaları !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında milletvekillerine seslendi.Devlet Bahçeli gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli , Meral Akşener'in yeni kurduğu parti olan İYİ Parti ile ilgili de çok sert açıklamalarda bulundu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

MHP Lideri Devlet Bahçeli , "Kendilerine tutunacak çürük bir ip buldular ama bunun sonu siyasi mezarlık, ipin sonu ise mezbeleliktir." ifadelerini İYİ Parti için kullandı.Devlet Bahçeli daha sonra sözlerine şöyle devam etti :"Köhne, dönem ve siyasi tortuların çıra gibi yanacağı zaman gelecektir. Türk milleti olup biteni görmektedir. 6 olur 7 olur hep Allah'ın dediği olur.Biz bunları püskürtmeye yeminliyiz. Biz gemileri yaktık. İnanıyorum ki haykıracağımız mesajlar işbirlikçilerine korku olacaktır. Tek bir ses tek bir nefes olacağız."

BARZANİ BEDEL ÖDÜYOR

Mesut Barzani hakkında da açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli , "Barzani ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır. Peşmerge kuru inadının kurbanı olmuştur.Barzani'nin defteri çoktan dürülmüş, işi bitmiş, fişi çekilmiştir. Barzani batmış kendi bataklığına gömülmüştür." ifadelerini kullandı.

İDLİB OPERASYONU AÇIKLAMASI

Türk askerinin sınır dışı operasyonları hakkında da açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli :" Türkiye ve Türk askeri her zamanki gibi kahramanca mücadelesini etmiştir.İdlib'deki görevini layıkıyla yerine getirmiştir." dedi.