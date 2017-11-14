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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çok sert CHP açıklaması !

MHP Lideri Devlet Bahçeli haftalık grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.Devlet Bahçeli'nin konuşmasında en çok dikkat çeken açıklamaları ise Atatürk ve CHP açıklamaları oldu.İşte MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin o çok konuşulacak açıklamaları ...

14 Kasım 2017 Salı 12:06
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çok sert CHP açıklaması !

MHP'nin haftalık grup toplatından konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli gündeme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.Devlet Bahçeli'nin en dikkat çeken açıklamaları ise Atatürk ve CHP ile ilgli olan açıklamaları oldu.

Son günlerde tartışılan 'Atatürk Sevgisi' ile ilgili konuşan Devlet Bahçeli ; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik artan ilgiden ziyadesiyle mutluluk duyuyorum, devamını temenni ediyorum. Aziz Atatürk'ün siyaset üstü kalması samimi dileğimdir. ." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha sonra açıklamalarına CHP'yi çok sert bir dille eleştirerek devam etti ve CHP'nin PKK yörüngesinde olduğunu söyledi. Bahçeli ; " PKK, HDP ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır. Atatürk hiç kimsenin siyaset dövüşünün, sivri dilinin konusu olmayacaktır. ." dedi.

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