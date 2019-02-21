MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

  MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın,  "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.  ANKARA () 

MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın,  "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi. 

ANKARA () 

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