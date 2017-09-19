Galeriler Videolar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104918
ALTIN
146.799
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7126
EURO
4.1820
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Akçay istifa etti: 'Partimin neferi olmaya devam edeceğim'
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Akçay...
Oyun hamurunun içinde uyuşturucu çıktı !
Oyun hamurunun içinde uyuşturucu çıktı...
'Çal-Sat' ticareti yapan İranlı 4 kadın tutuklandı
'Çal-Sat' ticaretine başlayan İranlı 4...
Kız arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü !
Kız arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü...
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep...

MHP'de yaprak dökümü devam ediyor Aydın'da 70 kişi istifa etti !

MHP'de yaprak dökümü devam ediyor.MHP Bozdoğan İlçe Teşkilatında 70 kişinin partisinden istifa ettiği açıklandı.MHP Eski İlçe Başkanı Birol Özsoy, istifalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Eylül 2017 Salı 16:40
MHP'de yaprak dökümü devam ediyor Aydın'da 70 kişi istifa etti !

Bozdoğan MHP'de görevden alınan eski İlçe Başkanı Birol Özsoy ile beraber eski yönetim kurulu üyeleri ve bir grup partili yaptıkları basın açıklaması ile partilerinden istifa etti.

Bozdoğan Atatürk Parkı'nda basın açıklaması ile istifalarını açıklayan partililer, dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu'na teslim edeceklerini açıkladı.

'ÜLKÜLERİMİZE UYGUN BİR ÇİZGİDEN UZAKLAŞTIĞINI ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZ'

MHP eski İlçe Başkanı Birol Özsoy, 7 Haziran seçimleri sonucu oluşan parlamento yapısı ve izlenen  

politikalar sonucunda 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP'nin ciddi bir oy ve milletvekili kaybıyla karşı karşıya kaldığını iddia etti. Özsoy, istifaların devamının geleceğini öne sürerek, "Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması konusundaki beklentilerimiz sonuçsuz kalmıştır.Yine bu süreçte onlarca il, yüzlerce ilçe teşkilatı kapatılarak taban iradesi hiçe sayılarak bastırılmak istenmiştir. Geldiğimiz noktada MHP'nin bizim hislerimize fikirlerimize ve ülkülerimize uygun bir çizgiden uzaklaştığını üzülerek görüyoruz. Bugün gençlik yıllarından beri karşılıksız olarak sevdiğimiz sevgilimizden ayrılık günümüzdür. Ama ayrılırken yanımıza fikirlerimizi ülkülerimizi hayallerimiz alıp da gidiyoruz ve MHP'den istifa ettiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Biz Bozdoğan olarak Aydın'da startı veriyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Akçay istifa etti: 'Partimin neferi olmaya devam edeceğim'
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Akçay istifa etti: 'Partimin neferi olmaya devam edeceğim'
Eski sevgilisini görüntülü arayarak intiharını izletti !
Eski sevgilisini görüntülü arayarak intiharını izletti !
Oyun hamurunun içinde uyuşturucu çıktı !
Oyun hamurunun içinde uyuşturucu çıktı !
'Çal-Sat' ticareti yapan İranlı 4 kadın tutuklandı
'Çal-Sat' ticareti yapan İranlı 4 kadın tutuklandı
Kız arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü !
Kız arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü !
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim