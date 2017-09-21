MHP'de istifalar devam ediyor MHP'de 50 kişi daha istifa etti !

Meral Akşener önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'yle ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça, MHP içerisindeki çatlak da büyüyor. Bu kez Lüleburgaz'dan istifa haberi geldi. 50 kişi MHP'den istifa etti.

Grup adına bir konuşma yapan İbrahim Bölükbaşı, MHP genel merkezinin son günlerdeki tutumlarını demokratik bulmadıklarını söyledi.

Toplu şekilde partiden istifa ettiklerini ifade eden Bölükbaşı, istifalarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

DÜN DE İSTİFA HABERİ GELMİŞTİ

Dün de Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde Genel Merkez tarafından ihraç girişiminde bulunulan MHP'li Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, partisinden istifa etmiş, Arısoy'la birlikte Gülşehir İlçe Teşkilatı'nda bulunan 385 üyenin 301'i de istifasını vermişti. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde de aralarında görevden alınan eski MHP İlçe Başkanı Birol Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 70 kişi MHP'den toplu olarak istifa etmişti.