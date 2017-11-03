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MHP'de 150 kişi 'İYİ Parti' için istifa etti !

MHP'de toplu istifa şoku yaşanıyor.Aydın'da 150 kişilik bir grup MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçeceklerini açıkladı.İşte istifaların perde arkası

03 Kasım 2017 Cuma 11:25
MHP'de 150 kişi 'İYİ Parti' için istifa etti !

MHP'de toplu istifa şoku yaşanıyor...MHP Nazilli ilçe teşkilatı üyesi olduğu öğrenilen 150 kişi partiden istifa ettiklerini açıkladı.MHP'den istifa eden 150 kişinin İYİ Parti'ye geçmek için çalışmalara başlandıkları öğrenildi.

 MHP’li eski ilçe başkanı Kürşat Engin Özcan kendisi de dahil 150 kişiyi Cumhuriyet Meydanı'nda toplayarak bir açıklama yaptı.Grup adına açıklamalarda bulunan Kürşat Engin Özcan ;"Ben doğduğum günden bugüne ülkücü hareketin içinde olmuş bir insanım. Ölünceye kadar da öyle olacak. Ancak günümüz gelişmeleri ülkülerimizi de hayallerimizi de yanımıza alarak kurulan İyi Parti’ye katılma gereksinimi doğurmuştur. İnşallah ülkenin tüm meselelerini çözmek adına herkesin iyiliği için Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa edip, İyi Parti’ye katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar sonrasında 150 kişilik grup istifa dilekçelerini toplayarak Hükümet Konağı’nda bulunan İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.

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