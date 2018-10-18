Mevlüt Altıntaş'ın 'abi'si 'hücrede kalıyorum' diye savunma yapmadı

RUS Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ/PDY yapılanması içindeki 'abi'si olduğu gerekçesiyle tutuklanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı Şahin Sögüt, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yürütülen başka bir soruşturma kapsamında, hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı.



Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ/PDY içerisindeki 'abi'si olduğu ve suikast emrini verdiği gerekçesiyle tutuklanan eski BTK çalışanı Şahin Söğüt, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında, ilk kez Ankara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Söğüt, cezaevinde hücrede kaldığını, bu nedenle hakkındaki suçlamalarla ilgili dosyayı inceleyemediğini belirtti. Cezaevinin fiziki koşullarının savunma hazırlamasına elverişli olmadığını ileri süren Söğüt, savunma yapmayacağını söyledi. Mahkeme heyeti, Söğüt'ün savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.



KARLOV SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un, 19 Aralık 2016'da katıldığı bir resim sergisinde Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Söğüt'ün de bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak, dava açılması bekleniyor.

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