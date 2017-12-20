Metrobüslerde yeni dönem başladı ! Karar sonrası ilk gözaltı ..

Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan ’güven timleri' halkın yoğun olduğu metrobüslerde de görev yapmaya başladı.Güven Timleri ilk gününde bir yolcunun 2 bin 200 lirasını çaldıktan sonra araçtan inip zıt yönde metrobüse binmek isteyen şüpheliyi yakaladı.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, oluşturulan ’güven timleri’nin pazar, çarşıda ve halkın yoğun olduğu yerlere metrobüslerin de eklenmesini kararlaştırdı.Konuyla ilgil açıklamalarda bulunan Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ;"Timlerimiz çeşitli kılık ve kıyafette polis güven görev yapmaya başladı. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için suçluların beklemediği yerde, beklemediği zamanda ve beklemediği kılıkta görev yapacaklar. Simitçi, kestaneci, pazarcı, çöp toplayan gibi hareket ederek suçluların yakalanması yapılacaktır. İyilerin yardımcısı suçluların korkulu rüyası olacaktır" ifadelerini kullandı.