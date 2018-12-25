METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL () - Metrodaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü. Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve...