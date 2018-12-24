METİN AKPINAR POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ - Yüksel KOÇ- Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İSTANBUL

Sanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi. "Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na getirdi. Akpınar adliyeye bahçesinde basın mensuplarının kendisine sorduğu 'Bunu bekliyor muydunuz? sorusuna, "Tabiki." diye cevap verdi. "Evden hastaneye mi yoksa direkt buraya mı getirildiniz?" sorusuna ise "Hayır, buraya geldim." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin eve girişi

-Metin Akpınar'ın çıkışı

-Açıklaması

-Polis aracına binmesi

-Polis aracının ilerlemesi

-Akpınar'ın adliye bahçesinden içeri yürümesi

-Cep telefonuyla konuşması

-Soruları yanıtlaması

-İçeri girmesi

-Genel ve detayalar

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