METİN AKPINAR HAKKINDA SORUŞTURMA (1)

  Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi.   

METİN AKPINAR HAKKINDA SORUŞTURMA (1)

 

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi. 
 

YORUM EKLE
Gönder