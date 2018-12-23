METİN AKPINAR HAKKINDA SORUŞTURMA (1)

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi.