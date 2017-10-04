Meteoroloji yaklaşan 'kar tehlikesi' için uyardı ! İl il hava durumu bilgileri

Meteoroloji'den yapılan açıklamada özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağmasının beklendiğini açıkladı.Bunun yanı sıra kuzey,iç ve batı kesimlerinde soğuk hava dalgası azalırken sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı bildirildi.

İşte İl İl hava durumu

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26