Meteoroloji yaklaşan 'kar tehlikesi' için uyardı ! İl il hava durumu bilgileri

Meteoroloji'den yapılan açıklamada özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağmasının beklendiğini açıkladı.Bunun yanı sıra kuzey,iç ve batı kesimlerinde soğuk hava dalgası azalırken sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı bildirildi.
İşte İl İl hava durumu
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26