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Meteoroloji yaklaşan 'kar tehlikesi' için uyardı ! İl il hava durumu bilgileri

Geçtiğimiz hafta başında tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve sağanak yağış bugünlerde yerini sıcak havalara bırakırken Meteoroloji'den 'kar' uyarısı geldi !

04 Ekim 2017 Çarşamba 17:33
Meteoroloji yaklaşan 'kar tehlikesi' için uyardı ! İl il hava durumu bilgileri

Meteoroloji'den yapılan açıklamada özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağmasının beklendiğini açıkladı.Bunun yanı sıra kuzey,iç ve batı kesimlerinde soğuk hava dalgası azalırken sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı bildirildi.

İşte İl İl hava durumu  

  Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20

  İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 22

  İzmir: Az bulutlu ve açık 26

  Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

  Adana: Az bulutlu ve açık 31

  Antalya: Az bulutlu ve açık 28

  Samsun: Parçalı bulutlu 20 

  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

  Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13

  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

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