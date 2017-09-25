Meteoroloji ve AKOM aynı anda uyardı ! İstanbullular dikkat

Ekim'e günler kala İstanbul'da havalar soğumaya başladı. Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. İstanbullular önümüzdeki 4 güne dikkat! Yağış sadece İstanbul’la da sınırlı da değil. Yarından itibaren 4 gün sürecek yağışlar yurdumuzun kuzey kesimini etkisi altına alacak. İstanbul’da kısa süreli yağışların bu akşam 18:00 – 21:00 arsında olması bekleniyor. Yarından sonra ise sağanak yağış daha uzun süreli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden güncel meteorolojik bir uyarı yapılmadı.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

