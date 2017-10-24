Meteoroloji uyarmıştı , sel faleketi yaşandı !

Aydın Kuşadası'nda sel felaketi yaşanıyor..

Haftabaşından beri Meteoroloji tarafından yapılan bütün sağanak yağış ve sel uyarılarına rağmen 15 dakikalık yağmur yine hayatı felç etti.Aydın Kuşadası'nda trafik durdu ve sel felaketi yaşandı.Kuşadası'nda sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı felç etti.15 dakikalık sağanak yağmur Söke- Kuşadası karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı.Trafik karayolunda durma noktasına geldi.Birçok araç sular içinde kalırken arabada mahsur kalan sürücüler ve öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından arabalardan çıkarıldı.

15 dakika boyunca sağanak şekilde yağan yağmur bazı ev ve işyerlerininde sular altında kalmasına neden oldu.Yağmurun durmasının ardından kentte hayat normale döndü.