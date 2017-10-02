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Meteoroloji uyardı , sel geldi ; Rize'de evler boşaltılıyor !

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlar beraberinde felaketleri de getirdi.Meteoroloji'den fırtına ve sel uyarıları ...

02 Ekim 2017 Pazartesi 14:36
Meteoroloji uyardı , sel geldi ; Rize'de evler boşaltılıyor !

Sıcak havaların yerini soğuk hava ve yağışlara bırakmasının ardından Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi.

Tüm yurtta etkisini arttıran soğuk hava ve yağışlar özellikle Karadeniz Bölgesi'nde felaketlere neden oldu.Rize'de yağan aşırı yağmurlar heyelan riskini arttırdığı için çevredeki evler tek tek boşaltıldı.Geçtiğimiz günlerde ulaşıma kapanan Çayeli-Kaptanpaşa otoyolu bugünkü yağışların ardından yeniden ulaşıma kapandı.Rize'de dün gece sabah karşı başlayan yağmur her geçen şiddetlenerek yağmaya devam edince dereler taştı ve yolları su bastı.Heyelan sonucu köy yollarıda ulaşıma kapandı.İş makineleri yolu açma çalışmalarını başlattı.

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