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Meteoroloji uyardı : Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor !

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da bugün sıcaklığın 29 derece civarında olması ve gece saatlerinden sonra sağanak yağış beklendiği bildirildi.İşte il il hava durumları ...

21 Eylül 2017 Perşembe 09:43
Meteoroloji uyardı : Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor !

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatı, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey kesimleri ile Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 8 DERECE DÜŞECEK 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege ve Göller yöresinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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