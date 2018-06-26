METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17.00-22.00 saatleri arası için uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; bugün 17:00-22:00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

