Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi ! İl il hava durumu bilgileri

Meteoroloji'den ard arda gelen uyarıların ardından dün geceden itibaren özellikle batı kesimlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı.Geçen haftada yaşanan sıcak günler yerine soğuk ve yağışlı günlere bırakıyor.

Meteoroloji son dakika yaptığı açıklamarında soğuk havanın tüm yurdu etkisini altına alacağını bunun için vatandaşları olası bir felakete karşı uyardı.İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 dereceden 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sağanak yağışların ve soğuk havanın etkisi altına girileceğini duyurdu.

Bazı illerimizde hava durumu bilgileri ;

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 19 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 22 derece

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 17 derece

Adana: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 31 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor, 26 derece

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 29 derece

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, 29 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 19 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 28 derece