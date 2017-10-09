Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi ! İl il hava durumu bilgileri

Meteoroloji'den ard arda gelen uyarıların ardından dün geceden itibaren özellikle batı kesimlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı.Geçen haftada yaşanan sıcak günler yerine soğuk ve yağışlı günlere bırakıyor.
Meteoroloji son dakika yaptığı açıklamarında soğuk havanın tüm yurdu etkisini altına alacağını bunun için vatandaşları olası bir felakete karşı uyardı.İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 dereceden 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sağanak yağışların ve soğuk havanın etkisi altına girileceğini duyurdu.
Bazı illerimizde hava durumu bilgileri ;
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 19 derece
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 22 derece
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 17 derece
Adana: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 31 derece
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor, 26 derece
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 29 derece
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, 29 derece
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 19 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 28 derece