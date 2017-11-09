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Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi !

İstanbul'da soğuk havalar yerini yağışlı havalara bırakıyor.Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamalarında yağmur uyarısı yapıldı.İşte bazı illerimizde hava durumu bilgileri ..

09 Kasım 2017 Perşembe 10:20
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi !

Meteoroloji'den yapılan açıklamada özellikle Marmara'nın kuzey bölgesi , Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Karadeniz doğusu,ve çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve rüzgar hafta sonu ile birlikte yerini sağanak yağışa bırakıyor.

İstanbul bugün en düşük sıcaklık olarak 14 derece en yüksek sıcaklık olarak ise 17 dereceyi görecek.Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde görülebileceği öğrenildi.

BAZI İLLERİMİZ BEKLENEN HAVA DURUMLARI 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu , yer yer pus ve sisli 16 derece

İstanbul: Az bulutlu, sağanak yağışlı 17 derece

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20 derece

Adana: Az bulutlu ve açık 24 derece 

Antalya: Az bulutlu ve açık 25 derece

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9 derece

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece

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