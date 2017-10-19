Meteoroloji'den son dakika soğuk hava ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında Marmara ve Ege Denizi'ne kıyıları olan iller için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da soğuk hava dalgasının haftasonundan itibaren etkili olacağı açıklandı.Önüzmüdeki Salı gününden itibaren sıcak ve güneşli hava yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakıyor.Bu bilgilere günlük en yüksek sıcaklıklar 22-25, en düşük sıcaklıklar ise 8-10 derece olacağı tamin ediliyor.

Salı gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmezken Balkanlar ve orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisini Salı gününden itibaren İstanbul'luların hissedeceği bildirildi.Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, Salı gününe kadar vatandaşların 5 günlük dilimi en iyi şekilde değerlendirmelerini söyledi.