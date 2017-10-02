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Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sel uyarısı

Tüm ülke genelinde soğuk hava etkisini iyice hissettirmeye başladı.Sıcaklıkların düşmesiyle Meteoroloji'den son dakika açıklamaları geldi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 09:29
Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sel uyarısı

Tüm yurtta düşen hava sıcaklıkları yerine sağanak yağış ve rüzgara bıraktı.Ekim ayıyla birlikte gelen sağanak yağışlar bir çok bölgede sel felaketlerine ve toprak kaymalarına neden oldu.

Meteoroloji konuyla ilgili bir açıklama yaparak tüm vatandaşları uyardı.Yağışların en çok Karadeniz Bölgesi'ni etkilemesi beklenirken tüm yurtta da sağanak yağışlar sürecek.

Meteoroloji'den Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısı

Yağışlardan en çok etkilenmesi beklenen bölge Karadeniz Bölgesi.Meteorolojiden yapılan açıklamalarda Artvin'in kıyı kesimleri ve Rize'nin çevresindeki bölgeler için şiddetli yağış ve sel uyarılarında bulundu.Ayrıca vatandaşların olası bir felakete karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL °C, 21°C

İstanbul'da havanın parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde  sağanak yağışlı olması bekleniyor.

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