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Meteoroloji'den soğuk hava ve sağanak yağış uyarısı ! Hava durumu bilgisi ..

Haftasonunun yağışlı geçmesinin ardından haftabaşı itibari ile soğuk hava ve yağışların devam edileceği öğrenildi.Meteoroloji'den son dakika Marmara Bölgesi ve çevresi için sağanak yağış ve soğuk hava dalgaları için uyarı yapıldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:10
Meteoroloji'den soğuk hava ve sağanak yağış uyarısı ! Hava durumu bilgisi ..

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve soğuk hava dalgaları için uyarı geldi.Haftabaşı itibariyle önümüzdeki hafta sonuna kadar soğuk havaların devam edeceği ve aralıklara sağanak yağışların da olacağı bildirildi.Özellikle Marmara Bölgesi'nin Doğu ve Güney'in de yağışların etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji'den yapılan son açıklamalarda ülke genelinde soğuk havaların etkisini göstermeye başlıycağını ve yağışların da aralıklarla sağanak olarak yağacağı açıklandı.Marmara Bölgesi'nin Doğu ve Güneyi'nde sağanak yağışlar etkili olurken , Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin de sağanak yağışlı geçeceği öğrenildi.

HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı 16 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19 derece

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13 derece

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 27 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24 derece

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 derece

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 derece

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışl 11 derece

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 derece

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