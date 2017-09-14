Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108480
ALTIN
147.043
DOLAR
3.4554
STERLİN
4.5601
EURO
4.1114
Değişik bir konvoy: 100 motosikletli, gelin almaya gitti
Gelin almaya 100 motorsikletli ile...
Köyde yangın çıktı: 3 ev zarar gördü, kışlık erzak kül oldu!
Köyde yangın çıktı: 3 ev...
PKK'ya ait sığınak bulundu!
PKK'ya ait sığınak bulundu!
Riskli bölge deyip yıktılar ama 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı!
Riskli bölge deyip yıktılar ama...
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un...

Meteoroloji'den sıcak havalarla ilgili uyarı geldi !

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yapılan son değerlemelere göre sıcak hava dalgalarının hafta sonundan itibaren tüm yurdu etkisi altına alacağı açıklandı.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:51
Meteoroloji'den sıcak havalarla ilgili uyarı geldi !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

EN YÜKSEK SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illerimizde bugüne kadar ölçülmüş Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Son değerlendirme ve tahminlere göre; yarından itibaren bir haftalık süre boyunca yine yurdumuzun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre; yarından itibaren bir haftalık süre boyunca yine yurdumuzun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 - 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediyor. Ayrıca ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Dün ve bugün yurdumuzdaki hava sıcaklıklarında meydana gelen 2-5 derecelik azalmanın ardından yarından itibaren yurt genelinde tekrar hissedilir derecede artacağı bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günleri özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde (İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında) ekstrem sıcaklık değerleri görülebileceği ve Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar ile özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde sonbaharın gelmesiyle birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den beklenen 'kış saati' açıklaması
MEB'den beklenen 'kış saati' açıklaması
Almanya'da şok cinayet ; Türk anne ve oğul bıçaklanarak öldürüldü !
Almanya'da şok cinayet ; Türk anne ve oğul bıçaklanarak öldürüldü !
Köyde yangın çıktı: 3 ev zarar gördü, kışlık erzak kül oldu!
Köyde yangın çıktı: 3 ev zarar gördü, kışlık erzak kül oldu!
PKK'ya ait sığınak bulundu!
PKK'ya ait sığınak bulundu!
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması !
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması !
Riskli bölge deyip yıktılar ama 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı!
Riskli bölge deyip yıktılar ama 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı!
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler
Sevgilisinin oğlu evi basınca balkondan atladı !
Sevgilisinin oğlu evi basınca balkondan atladı !
İlker Başbuğ'dan IKBY referandumu ile ilgili açıklama geldi !
İlker Başbuğ'dan IKBY referandumu ile ilgili açıklama geldi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim