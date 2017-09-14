Meteoroloji'den sıcak havalarla ilgili uyarı geldi !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

EN YÜKSEK SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illerimizde bugüne kadar ölçülmüş Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Son değerlendirme ve tahminlere göre; yarından itibaren bir haftalık süre boyunca yine yurdumuzun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre; yarından itibaren bir haftalık süre boyunca yine yurdumuzun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 - 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediyor. Ayrıca ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Dün ve bugün yurdumuzdaki hava sıcaklıklarında meydana gelen 2-5 derecelik azalmanın ardından yarından itibaren yurt genelinde tekrar hissedilir derecede artacağı bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günleri özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde (İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında) ekstrem sıcaklık değerleri görülebileceği ve Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar ile özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde sonbaharın gelmesiyle birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.