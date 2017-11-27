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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi !

Geçtiğimiz haftabaşı itibariyle yaşanan sıcak havalar bu akşam itibariyle yerinen soğuk ve yağışlı havalara bırakıyor.Meteoroloji'den konuyla ilgili Marmara , Ege ve Karadeniz bölgeleri için yağış uyarısı geldi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:36
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi !

İstanbul'da yaşanan yazdan kalma günler bu akşam itibariyle yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakıyor.Yapılan son değerlendirmelerin ardından  Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'da Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinden akşam saatleri itibariyle sağanak yağışların başlayacağı ve hava sıcaklıklarının düşeceği bildirildi.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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