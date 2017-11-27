Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi !

İstanbul'da yaşanan yazdan kalma günler bu akşam itibariyle yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakıyor.Yapılan son değerlendirmelerin ardından Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'da Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinden akşam saatleri itibariyle sağanak yağışların başlayacağı ve hava sıcaklıklarının düşeceği bildirildi.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14