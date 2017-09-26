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Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı geldi !

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Tekirdağ ve Kırklareli olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.İstanbul'da yağmur ve soğuk hava etkisi altına girdi.

26 Eylül 2017 Salı 10:12
Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı geldi !

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kırklareli'de salı ve çarşamba günleri için beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, özelikle şehrin doğusunda çok kuvvetli, il genelinde aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi. Sağanağın, aynı günlerde Tekirdağ'da da il genelinde aralıklarla kuvvetli olması, metrekareye 20-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, su baskını, ani sel yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

Son Güncelleme: 26.09.2017 10:43
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