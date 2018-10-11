İstanbul
Meteoroloji, Marmara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır" denildi.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Meteoroloji, Marmara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde...
İstanbul
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