Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağmur uyarısı ! İl il hava durumu bilgileri

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağmur ve fırtına uyarısı geldi.Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan son dakika açıklamalarında İstanbul ve çevre iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ AÇIKLAMASI

İstanbul il genelinde bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışların zaman zaman etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar kuvvetli poyraz rüzgarı ile birlikte etkili olacağı ve metrekareye 30-60 kg yağış meydana geleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde başlayacak olan yağışların önümüzdeki haftaiçinde de devam edeceği bildirildi.Vatandaşların olası bir olumsuzluklara karşı da tedbir alınması için uyarılarda da bulunuldu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın: İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bugün (Pazar) Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.