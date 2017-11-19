Galeriler Videolar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk, 7 Altın Top istiyorum ."
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk,...
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu !
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu...
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe şoku !
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe...
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay oldu !
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay...
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağmur uyarısı ! İl il hava durumu bilgileri

İstanbul'da soğuk havalar yerini yağışlı havalara bırakıyor.Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamalarında vatandaşlara yağmur uyarısında bulunuldu.İşte bazı illerimizde hava durumu bilgileri ..

19 Kasım 2017 Pazar 15:25
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağmur uyarısı ! İl il hava durumu bilgileri

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağmur ve fırtına uyarısı geldi.Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan son dakika açıklamalarında İstanbul ve çevre iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ AÇIKLAMASI

İstanbul il genelinde bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışların zaman zaman etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar kuvvetli poyraz rüzgarı ile birlikte etkili olacağı ve metrekareye 30-60 kg yağış meydana geleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde başlayacak olan yağışların önümüzdeki haftaiçinde de devam edeceği bildirildi.Vatandaşların olası bir olumsuzluklara karşı da tedbir alınması için uyarılarda da bulunuldu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın: İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bugün (Pazar) Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naim Süleymanoğlu'nun cenaze töreni ! Efsane son yolculuğuna uğurlandı
Naim Süleymanoğlu'nun cenaze töreni ! Efsane son yolculuğuna uğurlandı
Trabzon'da cami inşaatında göçük ; Ölü ve yaralılar var !
Trabzon'da cami inşaatında göçük ; Ölü ve yaralılar var !
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
Kuşadası'nda şok görüntüler ! Domuz sürüsü ilçeye kadar indi
Kuşadası'nda şok görüntüler ! Domuz sürüsü ilçeye kadar indi
Sarıyer'de sıcak saatler ! Polisler tarafından vurularak durduruldu
Sarıyer'de sıcak saatler ! Polisler tarafından vurularak durduruldu
Diyarbakır'daki çatışmada 2 terörist öldürdüldü !
Diyarbakır'daki çatışmada 2 terörist öldürdüldü !
2017 Yılı en güzel Cuma mesajları En beğenilen Cuma mesajları
2017 Yılı en güzel Cuma mesajları En beğenilen Cuma mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP için 'İttifak' açıklaması !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP için 'İttifak' açıklaması !
Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !
Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim