Galeriler Videolar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103573
ALTIN
148.011
DOLAR
3.5623
STERLİN
4.7683
EURO
4.1856
Ekmek parası için her sene Mardin'den Niğde'ye geliyorlar
Ekmek parası için her sene...
Meteoroloji'den İstanbul için şok uyarı !
Meteoroloji'den İstanbul için şok uyarı...
Galatasaray formasıyla Beşiktaş'ı desteklemeye giden taraftarlara büyük şok !
Galatasaray formasıyla Beşiktaş'ı desteklemeye giden...
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu nikah masasına oturuyor !
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu...
İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması !
İrem Derici'nin sağlık durumu ile...

Meteoroloji'den İstanbul için şok uyarı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü , İstanbul için sağanak yağmur uyarısında bulundu ve vatandaşları uyardı.İşte Meteoroloji'den yapılan açıklamada il il hava durumu bilgileri ...

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:44
Meteoroloji'den İstanbul için şok uyarı !

Açıklamada şöyle denildi: “İstanbul’da aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/sa), güneydoğu kesimlerde güney yönlerden (30-50km/sa) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

İstanbul: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı az bulutlu 26

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altını ıslatan kızının kolunu çakmakla yaktı !
Altını ıslatan kızının kolunu çakmakla yaktı !
Kartal Belediyesi'nin o paylaşımı büyük tepkiye neden oldu ! İşte o paylaşım ...
Kartal Belediyesi'nin o paylaşımı büyük tepkiye neden oldu ! İşte o paylaşım ...
Arabasına hortumla benzin çekmek isteyen adam , canından oldu !
Arabasına hortumla benzin çekmek isteyen adam , canından oldu !
TSK'dan son dakika açıklaması :Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi !
TSK'dan son dakika açıklaması :Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi !
Hava İş Seçimlerinde Skandal İddia : Kamyoncular Üye Yapıldı!
Hava İş Seçimlerinde Skandal İddia : Kamyoncular Üye Yapıldı!
Balıkesir'de Sokak Ortasında Cinayet 6 Yaşındaki Çocuğu Öldürüp Annesini Ağır Yaraladı!
Balıkesir'de Sokak Ortasında Cinayet 6 Yaşındaki Çocuğu Öldürüp Annesini Ağır Yaraladı!
Ak Parti Milletvekili Abdulkadir Yüksel memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Ak Parti Milletvekili Abdulkadir Yüksel memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika ... İstanbul'da eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı !
Son Dakika ... İstanbul'da eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı !
Son dakika... Diyarbakır'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralı!
Son dakika... Diyarbakır'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim