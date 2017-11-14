Meteoroloji'den İstanbul için 'kar' uyarısı geldi !

Meteoroloji'den son dakika İstanbul için kar uyarı yapıldı.Haftasonundan itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği sıcak ve güneşli havanın yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakacağı açıklandı.Kasım ayının ortasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar önümüzdeki haftabaşı itibari ile yerini soğuk havalara bırakıyor.

Meteoroloji yaptığı son açıklamada İstanbul'un 20 Kasım itibari ile 3 gün sürecek yoğun havaların etkisi altına gireceğini ve bu havaların kar yağışını da beraberinde getireceği konuşuluyor.Özellikle İstanbul'un yüksek tepeleri için az bir ihtimal de olsa kar yağışı beklendiği bildirildi.