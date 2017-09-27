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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı !

İstanbul'da sıcak havalar yerine soğuk havalara ve yağmura bıraktı.Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında İstanbul ve çevre iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:26
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında Marmara ve Ege Denizi'ne kıyıları olan iller için fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olacağı haftasonundan sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege denizi'nde yarın (28.09.2017 Perşembe) rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi günü (30.09.2017) akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.


 

Son Güncelleme: 27.09.2017 17:39
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