Meteoroloji'den İstanbul için 'dolu' uyarısı geldi !

Bugün öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının il genelinde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a yağış uyarısı hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan yapıldı.

"İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI OLABİLİR"

Habertürk'te yer alan habere göre, Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Marmara Bölgesi 15 derece birden serinleyecek. Yağış Edirne'den geliyor. Çorlu'yu sel teğet geçmiş gözüküyor. Doluya karşı güvenlik önlemi alalım mı diye soruyor insanlar. İstanbul'da bu gece 21.00'dan sonra gece saat 03.00-04.00'a kadar dolu yağışı olabilir." açıklamasında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatı, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey kesimleri ile Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege ve Göller yöresinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

BİR UYARI DA İBB'DEN GELDİ

İstanbul'da etkili olacak yağışla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "Yağışın Cuma sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10 ile 40 kilogram arası yağış düşeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Öğleden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Cuma sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10 ile 40 kilogram arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İtfaiye, İSKİ ve diğer birimler alarma geçti. İlçe Belediye Başkanlıkları hava tahmin raporları doğrultusunda AKOM tarafından bilgilendirildi ve uyarıldı."